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Крымский полуостров: погода 3 апреля
иллюстрация: pxhere.com

Крымский полуостров: погода 3 апреля

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 18:43 02.04.2025

В ближайшие двое суток Средиземноморский циклон обусловит в Крыму дожди.

3 апреля  в южных, центральных и восточных районах сильные. Ночью и утром в отдельных районах ожидается туман. Ветер северо-западный 7-12 м/с, днем местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +5…+10°, днем +10…+15°, в горах +7…+9°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС»

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

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