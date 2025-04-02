Крымский полуостров: погода 3 апреля

В ближайшие двое суток Средиземноморский циклон обусловит в Крыму дожди.

3 апреля в южных, центральных и восточных районах сильные. Ночью и утром в отдельных районах ожидается туман. Ветер северо-западный 7-12 м/с, днем местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +5…+10°, днем +10…+15°, в горах +7…+9°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».