Крымский полуостров: погода 3 апреля

В ближайшие двое суток Средиземноморский циклон обусловит в Крыму дожди.
3 апреля в южных, центральных и восточных районах сильные. Ночью и утром в отдельных районах ожидается туман. Ветер северо-западный 7-12 м/с, днем местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +5…+10°, днем +10…+15°, в горах +7…+9°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».
Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.
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