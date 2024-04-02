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ский полуостров: погода 3 апреля
иллюстрация: pikist.com

Крымский полуостров: погода 3 апреля

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 19:16 02.04.2024

3 апреля погоду Крыма определит холодный атмосферный фронт.

На смену жаркого  тропического воздуха западный ветер принесет более прохладный воздух умеренных широт. Местами пройдет небольшой дождь, вероятны грозы. Ветер ночью юго-западный, днем северо-западный 8-13 м/с, в отдельных районах усилится до 18 м/с. Температура воздуха ночью +9…+14°; днем +16…+21°, в горах +9…+14°. В последующие двое суток без осадков, температурный фон существенно не изменится, — отмечают в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

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