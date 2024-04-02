Крымский полуостров: погода 3 апреля

3 апреля погоду Крыма определит холодный атмосферный фронт.

На смену жаркого тропического воздуха западный ветер принесет более прохладный воздух умеренных широт. Местами пройдет небольшой дождь, вероятны грозы. Ветер ночью юго-западный, днем северо-западный 8-13 м/с, в отдельных районах усилится до 18 м/с. Температура воздуха ночью +9…+14°; днем +16…+21°, в горах +9…+14°. В последующие двое суток без осадков, температурный фон существенно не изменится, — отмечают в ФГБУ «Крымское УГМС».