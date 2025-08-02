Крымский полуостров: погода 3 августа

В воскресенье и понедельник 3-4 августа атмосферный фронтальный раздел (тропический) вызовет кратковременные грозовые дожди.
Днем 3 августа и ночью 4 августа в южных, центральных и восточных районах сильные ливни с грозами и шквалистым усилением ветра 20-25 м/с, возможен крупный град. Ветер северо-восточный 8-13 м/с, местами до 18 м/с. Температура воздуха ночью 17…22°, на побережье до 25°; днем 27…32°, в горах 21…26°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».
Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.
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С тегами: погода в Крыму