Крымский полуостров: погода 3 августа

Днем 3 августа и ночью 4 августа в южных, центральных и восточных районах сильные ливни с грозами и шквалистым усилением ветра 20-25 м/с, возможен крупный град. Ветер северо-восточный 8-13 м/с, местами до 18 м/с. Температура воздуха ночью 17…22°, на побережье до 25°; днем 27…32°, в горах 21…26°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС» .

Этот сайт использует файлы cookie и собирает персональные данные для улучшения работы сайта и анализа посещаемости. Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку ваших персональных данных и использование файлов cookie в соответствии с Политикой конфиденциальности и Согласием на обработку персональных данных.