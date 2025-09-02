Крымский полуостров: погода 3 августа

Без осадков, лишь ночью 3 сентября местами возможен небольшой дождь. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, днем 4 и 5 сентября в отдельных районах порывы до 17 м/с. Температура воздуха ночью 15…20°; днем 26…31°, в горах 19…24°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС» .

