Крымский полуостров: погода 3 августа

До конца рабочей недели (3-5 сентября) погода в Крыму будет определяться областью повышенного атмосферного давления.
Без осадков, лишь ночью 3 сентября местами возможен небольшой дождь. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, днем 4 и 5 сентября в отдельных районах порывы до 17 м/с. Температура воздуха ночью 15…20°; днем 26…31°, в горах 19…24°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».
Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.
