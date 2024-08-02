Крымский полуостров: погода 3 августа

В выходные дни (3 и 4 августа) под влиянием атмосферного фронта в дневные часы в отдельных районах полуострова вероятны кратковременные дожди с грозой.

Ветер западный ночью 5-10 м/с, днем 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 14…19°, на побережье до 24°; днем 28…33°, в горах 21…26°. В понедельник (5 августа) без осадков, температура воздуха существенно не изменится, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

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