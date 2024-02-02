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ский полуостров: погода 3 февраля
фото: pikist.com

Крымский полуостров: погода 3 февраля

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 18:49 02.02.2024

В субботу 3 февраля в Крыму ночью без существенных осадков, днем местами пройдет дождь, в горах снег.

Ветер ночью северо-западный, днем юго-западный 7-12 м/с, днем местами  порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -3…+2°; днем +3…+8°, в горах ночью и днем -3…-6°. В воскресенье и понедельник (4 и 5 февраля) атмосферные фронтальные разделы вызовут на полуострове дождь, местами сильный; днем 5 февраля дождь перейдет в мокрый снег, снег, в южных, центральных, восточных районах и в горах ожидаются очень сильные осадки. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 15-20 м/с, 5 февраля 25-30 м/с, в южных районах и в горах до 35 м/с. Температура воздуха ночью +2…+7°, в горах -1…-3°, днем +5…+10°, с понижением в конце дня 5 февраля до 0…+5°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС»

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

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