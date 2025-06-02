Крымский полуостров: погода 3 июня

В ближайшие трое суток 3-5 июня на полуострове установится летняя погода, благодаря области повышенного атмосферного давления.
Без осадков. Ветер западный ночью 3-8 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 13…18°; днем воздух прогреется до 25…30°, в горах до 18…23°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».
Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись! С тегами: погода в Крыму
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!
С тегами: погода в Крыму