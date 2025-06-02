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Крымский полуостров: погода 3 июня
фото: pikist.com

Крымский полуостров: погода 3 июня

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 18:17 02.06.2025

В  ближайшие  трое суток  3-5 июня на полуострове установится летняя погода, благодаря области повышенного атмосферного давления.

Без осадков. Ветер западный ночью 3-8 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 13…18°; днем воздух прогреется до  25…30°, в горах  до 18…23°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

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