Крымский полуостров: погода 3 марта

В понедельник (3 марта) ночью и утром повсеместно пройдут осадки (дождь, мокрый снег, переходящий в снег).

Гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Днем осадки постепенно прекратятся. Ветер северо-западный ночью 6-11 м/с., днем 8-13 м/с местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью 0…-5°, на южном побережье +1…+3°; днем +1…+6°, в горах 0…-5. Во вторник (4 марта) без осадков. На отдельных участках дорог сохранится гололедица. Ветер повернет на юго-западный, ослабеет до умеренного. Температура воздуха повысится на 2-3°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

голоса Оцените материал Узнайте больше: Крымский полуостров: погода 27 февраля

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