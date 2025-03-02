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Крымский полуостров: погода 3 марта
фото: pxhere.com

Крымский полуостров: погода 3 марта

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 19:53 02.03.2025

В понедельник (3 марта) ночью и утром повсеместно пройдут осадки (дождь, мокрый снег, переходящий в снег).

Гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Днем осадки постепенно прекратятся.  Ветер северо-западный ночью  6-11 м/с., днем 8-13 м/с местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью 0…-5°, на  южном побережье +1…+3°; днем +1…+6°, в горах 0…-5. Во  вторник (4 марта) без осадков. На отдельных участках дорог сохранится гололедица. Ветер повернет на юго-западный, ослабеет до умеренного. Температура воздуха повысится на 2-3°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС»

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

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