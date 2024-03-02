Крымский полуостров: погода 3 марта

В воскресенье и в начале рабочей недели (3-5 марта) погода в Крыму будет определяться юго-западной периферий антициклона.

Ночью и утром в отдельных районах ожидается туман. Ветер восточный, северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0…+5°, на южном побережье до +8°; днем +8…+13°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.