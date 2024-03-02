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ский полуостров: погода 3 марта
фото: pikist.com

Крымский полуостров: погода 3 марта

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 20:55 02.03.2024

В воскресенье и в начале рабочей недели (3-5 марта) погода в  Крыму будет определяться юго-западной периферий антициклона.

Ночью и утром в отдельных районах ожидается туман. Ветер восточный, северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0…+5°, на южном побережье до +8°; днем  +8…+13°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС»

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

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