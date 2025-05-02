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Крымский полуостров: погода 3 мая
иллюстрация: pikist.com

Крымский полуостров: погода 3 мая

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 18:39 02.05.2025

В ближайшие двое суток 3 и 4 мая погоду в Крыму будет определять область повышенного атмосферного давления.

Без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1…+6°, на побережье до +9°, ночью и утром 3 мая в степных и предгорных районах на поверхности почвы заморозки до минус 2°; днем +16…+21°, в горах +10…+15°, — сообщили в   ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

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