Крымский полуостров: погода 3 мая

В воскресенье 3 мая погода в Крыму будет определяться юго-восточной периферией антициклона.
Местами пройдут небольшие дожди. Ночью и утром в отдельных районах туман. Ветер северо-восточный 8-13 м/с, днем местами усилится до 18 м/с. Температура воздуха ночью: +2…+7°, в степных и предгорных районах до заморозков -2°, дневная составит +12…+17°, в горах +5…+10°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».
