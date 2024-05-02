Крымский полуостров: погода 3 мая

3 мая погода в Крыму будет определяться областью повышенного атмосферного давления.

Без существенных осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +7…+12°, на побережье до +15°; днем +20…+25°, в горах +14…+19°. В субботу и воскресенье (4-5 мая) погода в Крыму будет определяться южной окраиной антициклона. Без осадков. Северо-восточный ветер снова усилится до 15-20 м/с. Температура воздуха понизится на 3-5 градусов, — отмечают в ФГБУ «Крымское УГМС».