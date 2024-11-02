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Крымский полуостров: погода 3 ноября
иллюстрация: pikist.com

Крымский полуостров: погода 3 ноября

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 17:40 02.11.2024

В Крыму ожидается резкое изменение погодных условий.

В воскресенье, 3 ноября, ночью местами дождь, в горах снег; днем без осадков. Ветер северо-западный 15-20 м/с, местами до 25 м/с. Температура воздуха ночью 0…+5°, днем всего +5…+10°; в горах ночью и днем -4…-1°. В праздничный день 4 ноября: ночью без осадков, днем очередной атмосферный фронтальный раздел вызовет днем местами дожди, усиление юго-западного ветра до 17-22 м/с. Температура воздуха ночью -3…+2°, на побережье до +6°; днем +10…+15°, в горах +3…+8°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС»

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

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