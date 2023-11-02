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ский полуостров: погода 3 ноября
фото: pikist.com

Крымский полуостров: погода 3 ноября

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 18:51 02.11.2023

В пятницу, 3 ноября, южный циклон обусловит в Крыму дожди, ночью и утром в южных, центральных и восточных районах очень сильные, вероятны грозы.

Температура воздуха ночью 9…14°; днем 15…20°. Ветер восточный с переходом на юго-западный умеренный, местами сильный 15-20 м/с. В выходные дни ожидается сухая теплая погода. Ветер юго-восточный 8-13 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха повысится ночью до 13…18°, днем до 22…27°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

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