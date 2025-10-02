Крымский полуостров: погода 3 октября

Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха 4 октября ночью 12…17°, в горах 8…11°; днем 18…23°, в горах 15…17°. 5 октября ночная температура существенно не изменится, дневная понизится на 3-4 градуса, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС» .

Ветер северо-восточный, восточный 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха 3 октября ночью 9…14°, в горах 5…8°; днем 17…22°, в горах 12…16°. В выходные дни 4 и 5 октября характер погоды изменится: атмосферные фронтальные разделы вызовут дожди, 5 октября местами сильные, вероятны грозы.

