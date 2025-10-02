Прямо сейчас:
Главная | Погода в Крыму | Крымский полуостров: погода 3 октября
Новости Республики
Крымский полуостров: погода 3 октября

Крымский полуостров: погода 3 октября

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 17:36 02.10.2025

В ближайшие сутки 3 октября в Крыму ожидается теплая и сухая погода.

Ветер северо-восточный, восточный 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха 3 октября ночью 9…14°, в горах 5…8°; днем 17…22°, в горах 12…16°. В выходные дни 4 и 5 октября характер погоды изменится:  атмосферные фронтальные разделы вызовут дожди, 5 октября местами сильные, вероятны грозы.

Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха  4 октября ночью 12…17°, в горах 8…11°;  днем 18…23°, в горах 15…17°. 5 октября ночная температура существенно не изменится, дневная понизится на 3-4 градуса, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

голоса
Оцените материал
Узнайте больше:  Крымский полуостров: погода 30 сентября
Просмотры: 9

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x