Крымский полуостров: погода 3 января

В ближайшие два дня (3 и 4 января) погоду Крыма будет определять обширный Атлантический циклон. Юго-западные ветры принесут на полуостров тепло Средиземного моря и осадки.

3 января ночью без осадков; днем дожди, в южных районах сильные, в горах со снегом. Ветер юго-западный 15-20 м/с, местами до 25 м/с. Температура воздуха ночью ночью +1…+6°, в горах 0…-5°, днем потеплеет до +7…+12°, в горах 0…+5°. В воскресенье дожди, местами сильные, в горах с мокрым снегом. Ветер по-прежнему юго-западный 15-20 м/с, местами 17-22 м/с Температура воздуха существенно не изменится, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков крыма — здесь.

Просмотры: 2 124