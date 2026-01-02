Прямо сейчас:
Главная | Погода в Крыму | Крымский полуостров: погода 3 января
Новости Республики
Крымский полуостров: погода 3 января

Крымский полуостров: погода 3 января

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 18:39 02.01.2026

В ближайшие два дня (3 и 4 января) погоду Крыма будет определять обширный Атлантический циклон. Юго-западные ветры принесут на полуостров тепло Средиземного моря и осадки.

3 января ночью без осадков; днем дожди, в южных районах сильные, в горах со снегом. Ветер юго-западный 15-20 м/с, местами до 25 м/с. Температура воздуха ночью ночью +1…+6°, в горах 0…-5°, днем потеплеет до +7…+12°, в горах 0…+5°. В воскресенье дожди, местами сильные, в горах с мокрым снегом. Ветер по-прежнему юго-западный 15-20 м/с, местами 17-22 м/с Температура воздуха существенно не изменится, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС»

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков крыма — здесь.

Просмотры: 2 124

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Подписаться
Уведомить о

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.