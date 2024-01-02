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ский полуостров: погода 3 января
фото: pikist.com

Крымский полуостров: погода 3 января

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 16:41 02.01.2024

В ближайшие трое суток праздничной недели в Крыму сохранится неустойчивый характер погоды.

3 января ночью местами пройдут дождь, мокрый снег, в горах снег; днем местами небольшой дождь.Ветер ночью северо-западный, днем юго западный 8-13м/с, местами 15-20 м/с. Температура воздуха ночью составит 0…+5°, в горах -1…-3°; днем +7…+12, в горах+1…+6°. 4-5 января ночью и утром дождь, в горах со снегом; днем без существенных  осадков. Минимальная температура воздуха повысится на 3-4°; максимальная существенно не изменится, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС»

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

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