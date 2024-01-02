Крымский полуостров: погода 3 января

В ближайшие трое суток праздничной недели в Крыму сохранится неустойчивый характер погоды.

3 января ночью местами пройдут дождь, мокрый снег, в горах снег; днем местами небольшой дождь.Ветер ночью северо-западный, днем юго западный 8-13м/с, местами 15-20 м/с. Температура воздуха ночью составит 0…+5°, в горах -1…-3°; днем +7…+12, в горах+1…+6°. 4-5 января ночью и утром дождь, в горах со снегом; днем без существенных осадков. Минимальная температура воздуха повысится на 3-4°; максимальная существенно не изменится, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».