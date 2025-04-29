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фото: pxhere.com

Крымский полуостров: погода 30 апреля

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 17:53 29.04.2025

В ближайшие двое суток 30 апреля, 1 мая антициклон обеспечит  в Крыму солнечную но прохладную погоду.

Без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1…+6°, в степных и предгорных районах заморозки на поверхности почвы и в воздухе до -4°, в горах 0…-3°; днем +15…+20°, в горах +9…+14°. Днем  1 мая  температура воздуха повысится на 3-4 градуса, — сообщили в  ФГБУ «Крымское УГМС»

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

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