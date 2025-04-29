Крымский полуостров: погода 30 апреля

В ближайшие двое суток 30 апреля, 1 мая антициклон обеспечит в Крыму солнечную но прохладную погоду.
Без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1…+6°, в степных и предгорных районах заморозки на поверхности почвы и в воздухе до -4°, в горах 0…-3°; днем +15…+20°, в горах +9…+14°. Днем 1 мая температура воздуха повысится на 3-4 градуса, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».
Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.
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С тегами: погода в Крыму