Крымский полуостров: погода 30 апреля

В ближайшие двое суток 30 апреля, 1 мая антициклон обеспечит в Крыму солнечную но прохладную погоду.

Без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1…+6°, в степных и предгорных районах заморозки на поверхности почвы и в воздухе до -4°, в горах 0…-3°; днем +15…+20°, в горах +9…+14°. Днем 1 мая температура воздуха повысится на 3-4 градуса, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

голоса Оцените материал Узнайте больше: Крымский полуостров: погода 26 апреля

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