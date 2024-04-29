Крымский полуостров: погода 30 апреля

В ближайшие двое суток сохранится прохладная погода.

Крым будет находится под влиянием малоподвижного холодного фронта с волнами. Пройдут кратковременный дождь, ночью и утром местами сильный, гроза. Ветер северо-восточный 8-13 м/с, местами 17-22 м/с. Температура воздуха ночью +11…+16°, в горах +8…+10°; днем +15…+20°, в горах +8…+13°. В среду (1 мая) местами кратковременный дождь. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, местами 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +9..+14°; днем существенно не изменится, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».