В ближайшие двое суток (30-31 августа) в Крыму сохранится неустойчивый характер погоды.

Стационирующая над Черным морем барическая депрессия и связанный с ней атмосферный фронтальный раздел вызовут кратковременные грозовые дожди, утром и днем 30 августа местами сильные ливни со шквалистым усилением ветра до 20-25 м/с и градом. Ветер восточный, северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 17…22°, в горах 11…16°; днем 27..32°, в горах 20…25°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».