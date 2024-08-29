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ский полуостров: погода 30 августа
фото: pikist.com

Крымский полуостров: погода 30 августа

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 17:51 29.08.2024

В ближайшие двое суток (30-31 августа) в Крыму сохранится неустойчивый характер погоды.

Стационирующая над Черным морем барическая депрессия и связанный с ней атмосферный фронтальный раздел вызовут кратковременные грозовые дожди, утром и днем 30 августа местами сильные ливни со шквалистым усилением ветра до 20-25 м/с и градом. Ветер восточный, северо-восточный  7-12 м/с. Температура воздуха ночью 17…22°, в горах 11…16°; днем 27..32°, в горах 20…25°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

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