Крымский полуостров: погода 30 декабря

30 декабря в Крыму ожидается умеренно-теплая и сухая погода, благодаря влиянию области повышенного атмосферного давления.

Ветер юго-западный 8-13 м/с, местами порывы до 15 м/с. Температура воздуха 29 декабря ночью -1…+4°, на побережье до +8°; днем +11…+16°, в последующие сутки дневная температура воздуха существенно не изменится, ночная повысится на 3-4°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».