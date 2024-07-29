Крымский полуостров: погода 30 июля

В последние дни июля погода в Крыму изменится: за холодным атмосферным фронтом на полуостров начнет поступать более холодная воздушная масса с северо-запада Атлантики.

Во вторник (30 июля) местами вероятны кратковременные дожди с грозой. Ветер северо-западный 8-13 м/с, утром и днем местами 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 16…21°,на южном побережье до 24°; днем 24…29°, в горах 20…23°. В последующие двое суток (31 июля, 1 августа) без осадков. Температура воздуха ночью 13…18°, на побережье до 21°; днем 31 августа 23…28°, в горах 16…21°, 1 августа днем немного теплее 25…30°, в горах 18…23°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

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