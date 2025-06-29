Крымский полуостров: погода 30 июня

Ветер северо-западный 7-12 м/с, местами до 17м/с. Температура воздуха ночью 13…18°, в горах 8…13°; днем 24…29°, в горах 17…22°. 1-2 июля осадки прекратятся, температура воздуха существенно не изменится, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС» .

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