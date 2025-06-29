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Крымский полуостров: погода 30 июня
фото: pikist.com

Крымский полуостров: погода 30 июня

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 18:36 29.06.2025

В последний день июня  в Крыму сохранится неустойчивый  характер погоды.

Ветер северо-западный 7-12 м/с, местами до 17м/с. Температура воздуха ночью 13…18°, в горах 8…13°; днем 24…29°, в горах 17…22°. 1-2 июля осадки прекратятся, температура воздуха существенно не изменится, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС»

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

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