Крымский полуостров: погода 30 июня

В последний день июня в Крыму сохранится неустойчивый характер погоды.
Ветер северо-западный 7-12 м/с, местами до 17м/с. Температура воздуха ночью 13…18°, в горах 8…13°; днем 24…29°, в горах 17…22°. 1-2 июля осадки прекратятся, температура воздуха существенно не изменится, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».
Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.
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С тегами: погода в Крыму