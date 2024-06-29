Крымский полуостров: погода 30 июня

В ближайшие двое суток (30 июня-1 июля погода в Крыму будет определяться юго-восточной периферией антициклона.

Сохранится сухая жаркая погода. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, днем в центральных, западных и восточных районах порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью 15…20°, на южном и восточном побережье до 24°; днем 30…35°, в горах 23…28°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

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