Крымский полуостров: погода 30 марта

В ближайшие двое суток (30-31 марта) погода в Крыму будет определяться малоградиентным полем пониженного атмосферного давления.
В отдельных пунктах пройдет небольшой дождь, 31 марта местами умеренный дождь. Ночью и утром в отдельных районах ожидается туман. Ветер северо- восточный с переходом на северо-западный 6-11 м/с.Температура воздуха 30 марта: ночью +6…+11°; днем +16…+21°, на побережье и в горах +10…+15°; 31 марта минимальна температура воздуха не изменится, максимальная понизится на 2-3 градуса, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».
Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.
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С тегами: погода в Крыму