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Крымский полуостров: погода 30 мая

Крымский полуостров: погода 30 мая

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 16:49 29.05.2025

В последние дни уходящего месяца (30-31 мая) в Крыму ожидается неустойчивый характер погоды.

Ночью без осадков, в дневные часы местами пройдут кратковременные грозовые дожди. Ночью и утром в отдельных пунктах вероятен туман. Ветер западный 7-12 м/с. Температура воздуха  ночью 11…16°; днем  30 мая  20…25°, в горах 14…19°, 31 мая воздух прогреется еще на 2-3°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

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