Крымский полуостров: погода 30 мая

В последние дни уходящего месяца (30-31 мая) в Крыму ожидается неустойчивый характер погоды.

Ночью без осадков, в дневные часы местами пройдут кратковременные грозовые дожди. Ночью и утром в отдельных пунктах вероятен туман. Ветер западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 11…16°; днем 30 мая 20…25°, в горах 14…19°, 31 мая воздух прогреется еще на 2-3°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».