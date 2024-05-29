Крымский полуостров: погода 30 мая

В последние два дня весны (30 и 31 мая) и в начале лета (1 и 2 июня) в Крыму распространит свое влияние область повышенного атмосферного давления.

Установится теплая и без осадков погода. Ночью и утром в отдельных районах туман. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха 30 июня ночью +7…+12°, на побережье до +15°; днем +22…+27°, в горах +15…+20°. В последующие дни температура воздуха ночью повысится до 10…+15°; днем воздух прогреется до летних +25…+30°, в горах +18…+23°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.