Крымский полуостров: погода 30 ноября

Днем 30 ноября, и ночью 1 декабря в Крыму ожидаются дожди, местами сильные, ночью и утром в отдельных районах туман.
В воскресенье 30 ноября ветер восточный 7-12 м/с, ночью местами 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +7…+12°; днем +12…+16°. В начале рабочей недели дождь пройдет лишь местами. Ветер сменит направление на северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью понизится до +3…+8°, на побережье до +11°; днем +9…+14°, в горах +3…+8°, — отмечают в ФГБУ «Крымское УГМС».
Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.
