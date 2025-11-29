Крымский полуостров: погода 30 ноября

В воскресенье 30 ноября ветер восточный 7-12 м/с, ночью местами 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +7…+12°; днем +12…+16°. В начале рабочей недели дождь пройдет лишь местами. Ветер сменит направление на северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью понизится до +3…+8°, на побережье до +11°; днем +9…+14°, в горах +3…+8°, — отмечают в ФГБУ «Крымское УГМС» .

Днем 30 ноября, и ночью 1 декабря в Крыму ожидаются дожди, местами сильные, ночью и утром в отдельных районах туман.

Этот сайт использует файлы cookie и собирает персональные данные для улучшения работы сайта и анализа посещаемости. Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку ваших персональных данных и использование файлов cookie в соответствии с Политикой конфиденциальности и Согласием на обработку персональных данных.