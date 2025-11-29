Прямо сейчас:
Главная | Погода в Крыму | Крымский полуостров: погода 30 ноября
Новости Республики
Крымский полуостров: погода 30 ноября

Крымский полуостров: погода 30 ноября

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 17:36 29.11.2025

Днем 30 ноября, и ночью 1 декабря в Крыму ожидаются дожди, местами сильные, ночью и утром в отдельных районах туман.

В воскресенье 30 ноября ветер восточный 7-12 м/с, ночью местами 15-20 м/с.  Температура воздуха ночью +7…+12°; днем +12…+16°. В начале рабочей недели  дождь пройдет лишь местами. Ветер  сменит направление на северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью понизится до +3…+8°, на побережье до +11°; днем  +9…+14°, в горах +3…+8°, — отмечают в ФГБУ «Крымское УГМС»

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

Просмотры: 2 115

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Подписаться
Уведомить о

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.