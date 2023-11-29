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ский полуостров: погода 30 ноября
фото: pikist.com

Крымский полуостров: погода 30 ноября

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 20:14 29.11.2023

В четверг в Крыму без осадков.

Ветер ночью северо-западный, днем юго-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью -1…+4°, на побережье до +7°; днем +6…+11°, в горах +2…+4°. В пятницу сохранится сухая погода, потеплеет, благодаря поступлению на полуостров воздуха Средиземноморья. Ночная температура воздуха +3…+8°; днем воздух прогреется до +11…+16°. Ветер юго-западный умеренный, местами сильный 15-20 м/с, — отмечают в ФГБУ «Крымское УГМС»

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

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