Крымский полуостров: погода 30 ноября

В четверг в Крыму без осадков.

Ветер ночью северо-западный, днем юго-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью -1…+4°, на побережье до +7°; днем +6…+11°, в горах +2…+4°. В пятницу сохранится сухая погода, потеплеет, благодаря поступлению на полуостров воздуха Средиземноморья. Ночная температура воздуха +3…+8°; днем воздух прогреется до +11…+16°. Ветер юго-западный умеренный, местами сильный 15-20 м/с, — отмечают в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.