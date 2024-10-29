Крымский полуостров: погода 30 октября

В последние дни октября (30 и 31 октября) малоактивные атмосферные фронтальные разделы вызовут в Крыму местами небольшие дожди.

Ночью и утром в отдельных районах вероятен туман. Ветер северо-западный 6-11 м/с, днем 31 октября в южных и восточных районах усилится до 17 м/с. Температура воздуха ночью 7…12°; днем 13…18°, в горах 7…12°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

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