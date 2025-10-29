Крымский полуостров: погода 30 октября

В последние дни уходящего месяца (30-31 октября) в Крыму сохранится теплая и сухая погода, благодаря влиянию антициклона.
Ночью и утром местами ожидается туман. Ветер юго-западный 7-12 м/с, 31 октября порывы до 17 м/с. Температура воздуха 30 октября: ночью +5…+10°; днем +16…+19°, в горах +8…+13°. В последующие сутки днем воздух прогреется еще на 2-3°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».
Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.
