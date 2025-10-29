Прямо сейчас:
Главная | Погода в Крыму | Крымский полуостров: погода 30 октября
Новости Республики
Крымский полуостров: погода 30 октября
фото: stocksnap.io

Крымский полуостров: погода 30 октября

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 22:10 29.10.2025

В последние дни уходящего месяца (30-31 октября) в Крыму сохранится теплая и сухая погода, благодаря влиянию антициклона.

Ночью и утром местами ожидается  туман. Ветер юго-западный 7-12 м/с, 31 октября порывы до 17 м/с. Температура воздуха 30 октября: ночью +5…+10°; днем +16…+19°, в горах +8…+13°. В последующие сутки днем воздух прогреется еще на 2-3°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС»

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

голоса
Оцените материал
Узнайте больше:  Крымский полуостров: погода 24 октября
Просмотры: 2 111

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x