Крымский полуостров: погода 30 октября

Ночью и утром местами ожидается туман. Ветер юго-западный 7-12 м/с, 31 октября порывы до 17 м/с. Температура воздуха 30 октября: ночью +5…+10°; днем +16…+19°, в горах +8…+13°. В последующие сутки днем воздух прогреется еще на 2-3°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС» .

Этот сайт использует файлы cookie и собирает персональные данные для улучшения работы сайта и анализа посещаемости. Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку ваших персональных данных и использование файлов cookie в соответствии с Политикой конфиденциальности и Согласием на обработку персональных данных.