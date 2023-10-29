Крымский полуостров: погода 30 октября

В начале рабочей недели в Крыму сохранится теплая и сухая погода.
В ночные и утренние часы местами туман. Ветер юго-восточный 7-12 м/с. Ночная температура воздуха составит: ночью 6…11°, на побережье до 15°; днем 19…24°, в горах 13…18°, — отмечают в ФГБУ «Крымское УГМС».
Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.
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