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ский полуостров: погода 30 октября
фото: pikist.com

Крымский полуостров: погода 30 октября

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 18:10 29.10.2023

В начале рабочей недели в Крыму сохранится теплая и сухая погода.

В ночные и утренние часы местами туман. Ветер  юго-восточный 7-12 м/с. Ночная температура воздуха составит: ночью 6…11°, на побережье до 15°;  днем 19…24°, в горах 13…18°, — отмечают в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

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