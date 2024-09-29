Крымский полуостров: погода 30 сентября

В начале рабочей недели погода в Крыму будет определяться северной частью циклона над Черным морем.

Местами пройдут кратковременные дожди с грозами, лишь ночью 30 сентября без осадков. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный 7-12 м/с. местами до 15 м/с. Температура воздуха завтра (30 сентября) ночью 11…16°, на южном и восточном побережье до 20°; днем 23…28°, в горах 16…21°; во вторник и среду (1-2 октября) ночная температура воздуха существенно не изменится; а дневная понизится на 2-3°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».