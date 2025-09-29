Крымский полуостров: погода 30 сентября

В ближайшие двое суток 30 сентября и 1 октября погоду в Крыму будет определять зона холодного атмосферного фронта.
Пройдут дожди, 30 сентября местами сильные. Ветер восточный 8-13 м/с, порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью 8…13°; днем 15…18°, в горах 9…14°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».
Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.
