Крымский полуостров: погода 30 января

В последние дни уходящего января в Крыму сохранится сухая и по-весеннему теплая погода, благодаря влиянию области повышенного атмосферного давления и воздуха, поступающего с акватории Средиземного моря.
Ночью и утром в отдельных районах ожидается туман. Ветер юго-западный ночью 4-9 м/с, днем 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +3…+8°; днем +12…+17°, горах +7…+9°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».
Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.
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С тегами: погода в Крыму