Крымский полуостров: погода 30 января

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 20:03 29.01.2026

В ближайшие сутки 30 января теплый атмосферный фронтальный раздел обеспечит на полуострове дожди, днем местами сильные.

Ветер юго-восточный 7-12 м/с, днем местами 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +4…+9°, на южном побережье до +8°; днем +9…+14°, в горах +4…+8°. 31 января, в связи с прохождением южного циклона погода на полуострове резко изменится: пройдут дожди, вечером 31 января переходящие в мокрый снег, снег, местами очень сильные осадки, отложение мокрого снега, гололед. Усиление юго-западного с переходом на северо-западный ветра 10-15 м/с, местами 20-25 м/с. Температура воздуха ночью и днем составит +2…+7°, с понижением во второй половине дня до 0…+2°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС»

