Крымский полуостров: погода 30 января

В ближайшие сутки (30 января) в Крыму сохранится прохладная погода.

Ночью местами небольшой мокрый снег, снег; днем без осадков. Ночью и утром в отдельных районах ожидается туман, на дорогах гололедица. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, порывы до 17 м/с. Температура воздуха ночью -4…+1°, в горах -6…-8°; днем +1…+6°, в горах 0…-5°. В последующие двое суток, (31 января, 1 февраля) область повышенного атмосферного давления обеспечит на полуострове сухую погоду. Ночная температура воздуха существенно не изменится, дневная повысится на 2-3 градуса, — отмечают в ФГБУ «Крымское УГМС».