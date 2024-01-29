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ский полуостров: погода 30 января
фото: pikist.com

Крымский полуостров: погода 30 января

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 19:13 29.01.2024

В ближайшие сутки (30 января) в Крыму сохранится прохладная погода.

Ночью местами небольшой мокрый снег, снег; днем без осадков. Ночью и утром в отдельных районах ожидается туман, на дорогах гололедица. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, порывы до 17 м/с. Температура воздуха ночью -4…+1°, в горах -6…-8°; днем +1…+6°, в горах 0…-5°. В последующие двое суток, (31 января, 1 февраля) область повышенного атмосферного давления обеспечит на полуострове сухую погоду. Ночная температура воздуха существенно не изменится, дневная повысится на 2-3 градуса, — отмечают в ФГБУ «Крымское УГМС»

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

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