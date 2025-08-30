Крымский полуостров: погода 31 августа

В последний день уходящего лета 31 августа в Крыму сохранится сухая и теплая погода.
Ветер южный, юго-западный 7-12 м/с, днем местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью 15…20°, на побережье до 25°; днем 28…33°. в горах 21…26°. В первые двое суток календарной осени преимущественно без осадков, днем местами кратковременные грозовые дожди. Минимальная температура воздуха существенно не изменится, максимальная понизится на 2-3°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».
Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.
