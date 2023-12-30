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ский полуостров: погода 31 декабря
фото: pikist.com

Крымский полуостров: погода 31 декабря

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 20:28 30.12.2023

В воскресенье  и в первый день Нового года  по Крыму ожидается умеренно-теплая  погода.

Без осадков, благодаря области повышенного атмосферного давления. Местами туман. Ветер  в воскресенье ночью юго-западный, днем северо-западный 7-12 м/с, местами порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью +3…+8°; в новогоднюю ночь  прохладнее  -2…+3°, на побережье до +6°; днем +7…+12° в горах +1…+6°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС»

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

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