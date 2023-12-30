Крымский полуостров: погода 31 декабря

В воскресенье и в первый день Нового года по Крыму ожидается умеренно-теплая погода.

Без осадков, благодаря области повышенного атмосферного давления. Местами туман. Ветер в воскресенье ночью юго-западный, днем северо-западный 7-12 м/с, местами порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью +3…+8°; в новогоднюю ночь прохладнее -2…+3°, на побережье до +6°; днем +7…+12° в горах +1…+6°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.