Крымский полуостров: погода 31 июля

В последний день июля и в первые дни августа погоду на полуострове будет определять область повышенного атмосферного давления.

Без осадков. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный 7-12 м/с, 31 июля местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 19…24°, в горах 15…18°; днем 28…33°, в горах 22…27°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

голоса Оцените материал Узнайте больше: Крымский полуостров: погода 28 июля

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