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Крымский полуостров: погода 31 июля

Крымский полуостров: погода 31 июля

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 20:00 30.07.2025

В последний день июля и в первые дни августа погоду на полуострове будет  определять область повышенного атмосферного давления.

Без осадков. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный 7-12 м/с, 31 июля местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 19…24°, в горах 15…18°; днем 28…33°, в горах 22…27°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС»

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

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