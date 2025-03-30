Крымский полуостров: погода 31 марта

В ближайшие двое суток (31 марта-1 апреля) погода в Крыму будет определяться малоградиентным полем пониженного атмосферного давления.

В отдельных пунктах 31 марта пройдет дождь, 1 апреля осадки постепенно прекратятся. Ночью и утром местами туман. Ветер западный с переходом на северо-западный 6-11 м/с. Температура воздуха 31 марта: ночью +6…+11°; днем +15…+20°, в горах и на западном побережье +9..+14°; 1 апреля температура воздуха понизится на 2-3°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

голоса Оцените материал Узнайте больше: Крымский полуостров: погода 26 марта

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