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ский полуостров: погода 31 марта
фото: pikist.com

Крымский полуостров: погода 31 марта

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 21:11 30.03.2024

В воскресенье — 31 марта — и в начале рабочей недели погода порадует жителей и гостей Крыма весенним теплом и солнцем.

Без осадков. Ветер южный, юго-восточный 7-12 м/с, местами порывы до 15 м/с. Температура воздуха в воскресенье: ночью +7…+12°; днем +22…+27°, на южном, восточном побережье и в горах прохладнее +16…+21°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

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