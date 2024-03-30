Крымский полуостров: погода 31 марта

В воскресенье — 31 марта — и в начале рабочей недели погода порадует жителей и гостей Крыма весенним теплом и солнцем.

Без осадков. Ветер южный, юго-восточный 7-12 м/с, местами порывы до 15 м/с. Температура воздуха в воскресенье: ночью +7…+12°; днем +22…+27°, на южном, восточном побережье и в горах прохладнее +16…+21°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.