Крымский полуостров: погода 31 мая

В последний день весны и в первый день наступающего лета (31 мая и 1 июня) в Крыму ожидается неустойчивый характер погоды.

Ночью без осадков, в дневные часы местами пройдут кратковременные грозовые дожди. Ночью и утром в отдельных пунктах вероятен туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха 31 мая: ночью 10…15°; днем 21…26°, в горах 14…19°. 1 июня воздух прогреется еще на 2-3 градуса, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

голоса Оцените материал Узнайте больше: Крымский полуостров: погода 28 мая

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