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ский полуостров: погода 31 мая
фото: pikist.com

Крымский полуостров: погода 31 мая

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 18:51 30.05.2024

В последний день весны (31 мая) и в начале лета (1 и 2 июня) погода в Крыму будет определяться преимущественно областью повышенного атмосферного давления.

Установится теплая и сухая погода. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха 31 мая ночью +8…+13°, на побережье до +18°; днем +24…+29°, в горах +15…+20°. В последующие дни ночная температура воздуха ночью существенно не изменится, днем воздух прогреется до +26…+31°, в горах +18…+23°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС»

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

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