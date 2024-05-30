Крымский полуостров: погода 31 мая

В последний день весны (31 мая) и в начале лета (1 и 2 июня) погода в Крыму будет определяться преимущественно областью повышенного атмосферного давления.

Установится теплая и сухая погода. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха 31 мая ночью +8…+13°, на побережье до +18°; днем +24…+29°, в горах +15…+20°. В последующие дни ночная температура воздуха ночью существенно не изменится, днем воздух прогреется до +26…+31°, в горах +18…+23°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.