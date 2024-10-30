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Крымский полуостров: погода 31 октября
фото: pikist.com

Крымский полуостров: погода 31 октября

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 17:37 30.10.2024

В конце октября и в начале ноября (31 октября – 1 ноября) в Крыму сохранится умеренно-теплая погода.

Без существенных осадков, лишь днем 31 октября малоактивный атмосферный фронтальный раздел вызовет на полуострове местами небольшие дожди. Ночью и утром в отдельных районах ожидается туман. Ветер юго-западный, северо-западный 7-12 м/с, в дневные часы местами порывы до 17 м/с. Температура воздуха ночью 4…9°,  на южном и восточном побережье до 13°; днем 14…19°, в горах 7…12°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

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