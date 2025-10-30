Прямо сейчас:
Крымский полуостров: погода 31 октября
фото: stocksnap.io

Крымский полуостров: погода 31 октября

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 17:25 30.10.2025

В последний день уходящего месяца (31 октября) в Крыму тепло и преимущественно без осадков.

Ночью и утром местами ожидается туман. Ветер ночью юго-восточный, днем западный, северо-западный 7-12 м/с, порывы до 17 м/с. Температура воздуха ночью +6…+11°, на побережье до +14°; днем +17…+21°, в горах +10…+15°. В первые два дня ноября будет сухо, благодаря продолжающемуся влиянию антициклона. Ветер 1 ноября северо-западный, 2 ноября восточный умеренный. Температура воздуха понизится на 3-4°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

