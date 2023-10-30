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ский полуостров: погода 31 октября
фото: pikist.com

Крымский полуостров: погода 31 октября

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 18:41 30.10.2023

В ближайшие два дня в Крыму сохранится теплая и сухая погода, благодаря влиянию области повышенного атмосферного давления.

В ночные и утренние часы местами ожидается туман. Ветер  юго-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха 31 октября: ночью 4…9°, на побережье до 14°;  днем 20…25°, в горах 14…19°. 1 ноября ночная температура воздуха повысится до 10…15°; дневная не изменится, — отмечают в ФГБУ «Крымское УГМС»

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

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