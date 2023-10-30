Крымский полуостров: погода 31 октября

В ближайшие два дня в Крыму сохранится теплая и сухая погода, благодаря влиянию области повышенного атмосферного давления.

В ночные и утренние часы местами ожидается туман. Ветер юго-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха 31 октября: ночью 4…9°, на побережье до 14°; днем 20…25°, в горах 14…19°. 1 ноября ночная температура воздуха повысится до 10…15°; дневная не изменится, — отмечают в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.