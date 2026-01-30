Крымский полуостров: погода 31 января

Пройдут дожди, вечером переходящие в мокрый снег, снег, местами очень сильные осадки, отложение мокрого снега, гололед . Ветер ночью юго-западный, днем северо-западный 10-15 м/с, местами 20-25 м/с. Температура воздуха ночью и днем +2…+7°; с понижением к концу дня до 0…-2°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС» .

В субботу 31 января, в связи с прохождением южного циклона погода в Крыму резко изменится:

