Крымский полуостров: погода 31 января

В ближайшие двое суток (31 января и 1 февраля) восточная периферия Азорского антициклона обеспечит на полуострове сухую прохладную погоду.

Ночью и утром в отдельных районах ожидается туман, в горах гололедица. Ветер 31 января северо-восточный, 1 февраля юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха 31 января ночью -2…-7°, на южном побережье 0…+3°; днем +3…+8°, в горах -2…+2°; 1 февраля температура воздуха повысится на 2-3 градуса, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.