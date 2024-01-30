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ский полуостров: погода 31 января

Крымский полуостров: погода 31 января

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 18:05 30.01.2024

В ближайшие двое суток (31 января и 1 февраля) восточная периферия Азорского антициклона обеспечит на полуострове сухую прохладную погоду.

Ночью и утром в отдельных районах ожидается туман, в горах гололедица. Ветер 31 января северо-восточный, 1 февраля юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха 31 января ночью -2…-7°, на южном побережье 0…+3°; днем +3…+8°, в горах -2…+2°; 1 февраля температура воздуха повысится на 2-3 градуса, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС»

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

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