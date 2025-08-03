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Крымский полуостров: погода 4 августа
иллюстрация: pikist.com

Крымский полуостров: погода 4 августа

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 17:27 03.08.2025

В начале предстоящей рабочей неделе (4 и 5 августа) погода в Крыму будет определяться областью пониженного атмосферного давления.

В отдельных районах вероятны кратковременные грозовые дожди. Ветер северо-западный 7-12 м/с, днем местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью 19…24°, в горах 15…18°; днем 29…34°, в горах 22…27°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

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