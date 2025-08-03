Крымский полуостров: погода 4 августа

В начале предстоящей рабочей неделе (4 и 5 августа) погода в Крыму будет определяться областью пониженного атмосферного давления.
В отдельных районах вероятны кратковременные грозовые дожди. Ветер северо-западный 7-12 м/с, днем местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью 19…24°, в горах 15…18°; днем 29…34°, в горах 22…27°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».
Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись! С тегами: погода в Крыму
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!
С тегами: погода в Крыму